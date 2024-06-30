ФНС хочет изъять имущество блогера Гасанова из-за огромного долга перед налоговой

Так, ФНС просит взыскать апартаменты в Neva Towers Москвы-Сити площадью 124 квадрата — их стоимость доходит до 150 миллионов рублей. Кроме того, ведомство планирует изъять две элитные машины блогера: Rolls-Royce Cullinan 2020 года (примерно 50 миллионов рублей) и Chevrolet Tahoe 2022 года (около 11 миллионов рублей). При этом Гасанов должен налоговой порядка 128,5 миллиона рублей.