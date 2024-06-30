ФНС хочет изъять имущество блогера Гасанова из-за огромного долга перед налоговой
У блогера Гасанова хотят забрать авто и апартаменты в Москве-Сити из-за долга
Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu
Федеральная налоговая служба пытается через суд изъять имущество блогера Гусейна Гасанова из-за огромного неоплаченного долга. Как сообщает SHOT, Арбитражный суд Москвы возбудил производство по соответствующему заявлению ФНС к ИП 30-летнего бизнесмена.
Так, ФНС просит взыскать апартаменты в Neva Towers Москвы-Сити площадью 124 квадрата — их стоимость доходит до 150 миллионов рублей. Кроме того, ведомство планирует изъять две элитные машины блогера: Rolls-Royce Cullinan 2020 года (примерно 50 миллионов рублей) и Chevrolet Tahoe 2022 года (около 11 миллионов рублей). При этом Гасанов должен налоговой порядка 128,5 миллиона рублей.
Как сообщал Life.ru, 13 июня блогеру заблокировали счета в четырёх банках. Тогда его долг составлял 144,8 миллиона рублей. За 2,5 недели Гасанов заплатил налогов на 16,3 миллиона, однако ситуацию это не сильно изменило: ведомство продолжило с ним судиться.