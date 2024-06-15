ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долга в 144,8 млн рублей

Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT , они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.

По информации телеграм-канала, счета Гасанова были заблокированы в четырёх банках за неуплату и налоговое правонарушение. При этом налоговая инспекция уже успела подать иск против блогера в суд, чтобы тот выплатил всю сумму накопившейся задолженности.