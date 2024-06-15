ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долга в 144,8 млн рублей
Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu
Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT, они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.
По информации телеграм-канала, счета Гасанова были заблокированы в четырёх банках за неуплату и налоговое правонарушение. При этом налоговая инспекция уже успела подать иск против блогера в суд, чтобы тот выплатил всю сумму накопившейся задолженности.
Ранее ФНС заблокировала счета компании Гусейна Гасанова "Банда фудс", занимающейся ресторанами и доставкой еды. Сумма задолженности предприятия составляла 153 миллиона рублей. Кроме того, Гасанов должен был выплатить сервису "Доставка 24" 645 тысяч рублей, однако из-за заблокированных счетов добиться выплат от блогера не получилось.