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15 июня, 13:07

ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долга в 144,8 млн рублей

Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu

Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu

Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT, они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.

По информации телеграм-канала, счета Гасанова были заблокированы в четырёх банках за неуплату и налоговое правонарушение. При этом налоговая инспекция уже успела подать иск против блогера в суд, чтобы тот выплатил всю сумму накопившейся задолженности.

Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой
Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой

Ранее ФНС заблокировала счета компании Гусейна Гасанова "Банда фудс", занимающейся ресторанами и доставкой еды. Сумма задолженности предприятия составляла 153 миллиона рублей. Кроме того, Гасанов должен был выплатить сервису "Доставка 24" 645 тысяч рублей, однако из-за заблокированных счетов добиться выплат от блогера не получилось.

Владимир Озеров
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