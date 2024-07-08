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Валя Карнавал задолжала российской налоговой более 200 тысяч рублей

8 июля, 07:18
Валя Карнавал. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/karna.val

Валя Карнавал. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал задолжала российской налоговой более 200 тысяч рублей. По данным SHOT, ФНС выставила звезде счёт на 241 тысячу и отправила предупреждение, что если она и дальше будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблокировать счёт в банке или не выпустить за границу.

При это пиар-менеджер Карнавал заявил телеграм-каналу, что с налогами у Вали всё в порядке, и сейчас никаких задолженностей быть не должно. При этом SHOT выяснил, что в начале мая долг блогерши составлял 2,3 млн рублей, но за последние два месяца она перевела в ФНС более 2 млн.

Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой
Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

А ранее ФНС заблокировала счета российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Экс-чемпион UFC задолжал налоговой сумму в размере 297 миллионов рублей. Долг у всемирнно известного спортсмена накопился из-за неоплаченных штрафов, налогов и пеней.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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