Российская блогерша и певица Валя Карнавал задолжала российской налоговой более 200 тысяч рублей. По данным SHOT , ФНС выставила звезде счёт на 241 тысячу и отправила предупреждение, что если она и дальше будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблокировать счёт в банке или не выпустить за границу.

При это пиар-менеджер Карнавал заявил телеграм-каналу, что с налогами у Вали всё в порядке, и сейчас никаких задолженностей быть не должно. При этом SHOT выяснил, что в начале мая долг блогерши составлял 2,3 млн рублей, но за последние два месяца она перевела в ФНС более 2 млн.