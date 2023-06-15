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15 июня, 11:50

Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

Валя Карнавал заявила, что не собирается уезжать из РФ из-за неуплаты налогов

Валя Карнавал в беседе с SHOT заявила, что не собирается следовать примеру некоторых блогеров и уезжать из России из-за неуплаты налогов. По словам тиктокерши, у неё нет проблем с ФНС.

Валя Карнавал заявила, что платит налоги. Видео © SHOT

"Налоги созданы для того, чтобы их платить. Всё гениальное просто. Нужно просто платить налоги, ничего не бояться, и всё будет суперклассно. Поэтому, мне кажется, нужно быть ответственными", дала она совет коллегам, подпавшим под проверку ФНС.

Этими вопросами, отметила Карнавал, занимается её личный бухгалтер, но она всё контролирует лично. Причём если блогерша и уезжает, то только на концерты в городах России или на отдых.

"Каких только нет": Глава ФНС Егоров сообщил о списках блогеров для проверки неуплаты налогов

"Каких только нет": Глава ФНС Егоров сообщил о списках блогеров для проверки неуплаты налогов

Напомним, МВД составило список из 30 российских блогеров для их проверки на неуплату налогов. Среди них — Гусейн Гасанов, Егор Крид и Инстасамка (Дарья Зотеева). На счёт последней ФНС наложила арест, после чего та уехала из России, но всё же оплатила долг 689 тысяч рублей.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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