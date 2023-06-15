Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой

Валя Карнавал в беседе с SHOT заявила, что не собирается следовать примеру некоторых блогеров и уезжать из России из-за неуплаты налогов. По словам тиктокерши, у неё нет проблем с ФНС.

Валя Карнавал заявила, что платит налоги. Видео © SHOT

"Налоги созданы для того, чтобы их платить. Всё гениальное просто. Нужно просто платить налоги, ничего не бояться, и всё будет суперклассно. Поэтому, мне кажется, нужно быть ответственными", — дала она совет коллегам, подпавшим под проверку ФНС.