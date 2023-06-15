Валя Карнавал дала простой совет блогерам, попавшим в чёрный список налоговой
Валя Карнавал заявила, что не собирается уезжать из РФ из-за неуплаты налогов
Валя Карнавал в беседе с SHOT заявила, что не собирается следовать примеру некоторых блогеров и уезжать из России из-за неуплаты налогов. По словам тиктокерши, у неё нет проблем с ФНС.
Валя Карнавал заявила, что платит налоги. Видео © SHOT
"Налоги созданы для того, чтобы их платить. Всё гениальное просто. Нужно просто платить налоги, ничего не бояться, и всё будет суперклассно. Поэтому, мне кажется, нужно быть ответственными", — дала она совет коллегам, подпавшим под проверку ФНС.
Этими вопросами, отметила Карнавал, занимается её личный бухгалтер, но она всё контролирует лично. Причём если блогерша и уезжает, то только на концерты в городах России или на отдых.
Напомним, МВД составило список из 30 российских блогеров для их проверки на неуплату налогов. Среди них — Гусейн Гасанов, Егор Крид и Инстасамка (Дарья Зотеева). На счёт последней ФНС наложила арест, после чего та уехала из России, но всё же оплатила долг 689 тысяч рублей.