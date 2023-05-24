Блогерша Инстасамка погасила все задолженности по налогам

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, оплатила все задолженности по налогам. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, счета блогерши разблокированы. Ранее уже появлялась информация, что со счетов Инстасамки сняты все ограничения. Как писал Лайф, блогерша и певица задолжала налоговой 689 тысяч рублей.