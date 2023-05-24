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24 мая, 11:17

Блогерша Инстасамка погасила все задолженности по налогам

<p>Блогерша Инстасамка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka</p>

Блогерша Инстасамка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, оплатила все задолженности по налогам. Об этом сообщает SHOT.

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По данным телеграм-канала, счета блогерши разблокированы. Ранее уже появлялась информация, что со счетов Инстасамки сняты все ограничения. Как писал Лайф, блогерша и певица задолжала налоговой 689 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Поводом стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. На этом фоне ФНС приостановила все операции по банковским счетам Зотеевой.

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Иван Косицын
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