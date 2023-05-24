Блогерша Инстасамка погасила все задолженности по налогам
Блогерша Инстасамка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka
Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, оплатила все задолженности по налогам. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, счета блогерши разблокированы. Ранее уже появлялась информация, что со счетов Инстасамки сняты все ограничения. Как писал Лайф, блогерша и певица задолжала налоговой 689 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Поводом стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. На этом фоне ФНС приостановила все операции по банковским счетам Зотеевой.