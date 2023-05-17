Со счетов Инстасамки сняли все ограничения
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Со счетов блогерши и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) сняты все ограничения, следует из данных "СПАРК".
"Нет действующих решений о заблокированных счетах", — говорится в сообщении.
Напомним, Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверят на предмет неуплаты налогов и отмывания денег. Поводом стало дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, а также её коллег по цеху Лерчек и Александры Митрошиной. В начале мая стало известно о блокировке ФНС операций по банковским счетам блогерши. Лайф узнал, сколько она должна государству.