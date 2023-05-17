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17 мая, 16:10

Со счетов Инстасамки сняли все ограничения

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Со счетов блогерши и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) сняты все ограничения, следует из данных "СПАРК".

"Нет действующих решений о заблокированных счетах", говорится в сообщении.

Инстасамка показала видео из самолёта после блокировки счетов в России

Инстасамка показала видео из самолёта после блокировки счетов в России

Напомним, Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров-инфоцыган, которых МВД проверят на предмет неуплаты налогов и отмывания денег. Поводом стало дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, а также её коллег по цеху Лерчек и Александры Митрошиной. В начале мая стало известно о блокировке ФНС операций по банковским счетам блогерши. Лайф узнал, сколько она должна государству.

Матвей Константинов
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