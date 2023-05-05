КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 09:35

Егор Крид на фоне налоговых проверок блогеров оплатил миллионный долг

<p>Егор Крид. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed</p>

Егор Крид. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

На фоне массовых проверок "подозрительно богатых" блогеров российский певец, стример и предприниматель Егор Крид оперативно оплатил все задолженности по налогам. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в апреле артист закрыл долг в размере чуть более миллиона рублей, чтобы у ФНС и МВД не осталось к нему вопросов.

При этом источник также рассказал, что проверки в отношении блогеров, которые начались в последнее время, станут регулярными, а попадут под них якобы сотни знаменитостей.

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Напомним, ранее в чёрный список блогеров-инфоцыган, которых МВД сейчас проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег, попали Инстасамка, Гасанов, Крид и ещё 29 знаменитостей. Поводом для проверок стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. Блиновская, которая находится под домашним арестом, попросила смягчить ей меру пресечения.

Максим Плетнёв
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