Егор Крид на фоне налоговых проверок блогеров оплатил миллионный долг

На фоне массовых проверок "подозрительно богатых" блогеров российский певец, стример и предприниматель Егор Крид оперативно оплатил все задолженности по налогам. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в апреле артист закрыл долг в размере чуть более миллиона рублей, чтобы у ФНС и МВД не осталось к нему вопросов.

При этом источник также рассказал, что проверки в отношении блогеров, которые начались в последнее время, станут регулярными, а попадут под них якобы сотни знаменитостей.