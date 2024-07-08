"Готов на всё": Чумаков рассказал о попытках мужа Алсу избежать развода
Чумаков: Все поступки Абрамова говорят о том, что он хочет сберечь семью с Алсу
Алексей Чумаков, Алсу, Ян Абрамов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов, Вячеслав Прокофьев
Певец Алексей Чумаков выступил в защиту Яна Абрамова, который прямо сейчас находится на грани развода с Алсу. Певица подала заявление на развод и раздел имущества, несмотря на все уговоры супруга. Долгое время она делала всё возможное, чтобы сохранить брак, но, похоже, теперь терпению звезды настал конец.
"С Алсу говорили, но старались не задевать эту тему, с Яном чаще говорим по душам. Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что, несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью", — рассказал Чумаков в беседе с kp.ru.
По мнению Чумакова, в расставании всегда виноваты оба — и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы "спастись вместе". Артист выразил надежду, что Алсу и Абрамов помирятся.
Напомним, в мае Алсу подала заявление на развод с Яном Абрамовым спустя 18 лет совместной жизни. Пара воспитывала троих совместных детей. По некоторым данным, причиной разлада стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей, как считается, стала Анастасия Решетова. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Однако друзья семьи активно выступают в защиту Абрамова и утверждают о его невиновности. Теперь разводящимся предстоит разделить огромный список имущества, расположенного не только в России.