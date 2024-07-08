"Готов на всё": Чумаков рассказал о попытках мужа Алсу избежать развода

Певец Алексей Чумаков выступил в защиту Яна Абрамова, который прямо сейчас находится на грани развода с Алсу. Певица подала заявление на развод и раздел имущества, несмотря на все уговоры супруга. Долгое время она делала всё возможное, чтобы сохранить брак, но, похоже, теперь терпению звезды настал конец.

"С Алсу говорили, но старались не задевать эту тему, с Яном чаще говорим по душам. Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что, несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью", — рассказал Чумаков в беседе с kp.ru.