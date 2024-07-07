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7 июля, 07:43

Алсу подала иск на раздел имущества с предпринимателем Яном Абрамовым

Ян Абрамов и певица Алсу. Обложка © ITAR-TASS / Прокофьев Вячеслав

Ян Абрамов и певица Алсу. Обложка © ITAR-TASS / Прокофьев Вячеслав

Певица Алсу подала иск о разделе имущества с предпринимателем Яном Абрамовым, следует из базы портала судов общей юрисдикции Москвы. Спор рассмотрит Савёловский районны суд, беседа назначена на 26 июля.

"Врёт": Немногословная Алсу опровергла заявление мужа о щедрых "отступных" при разводе
"Врёт": Немногословная Алсу опровергла заявление мужа о щедрых "отступных" при разводе

Напомним, о разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае. Пара была вместе 18 лет и успела завести троих детей. По некоторым данным, причиной ссоры стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей, как считается, стала Анастасия Решетова. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Теперь им предстоит разделить огромный список имущества, расположенного по всему миру.

Матвей Константинов
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