Алсу подала иск на раздел имущества с предпринимателем Яном Абрамовым
Ян Абрамов и певица Алсу. Обложка © ITAR-TASS / Прокофьев Вячеслав
Певица Алсу подала иск о разделе имущества с предпринимателем Яном Абрамовым, следует из базы портала судов общей юрисдикции Москвы. Спор рассмотрит Савёловский районны суд, беседа назначена на 26 июля.
Напомним, о разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае. Пара была вместе 18 лет и успела завести троих детей. По некоторым данным, причиной ссоры стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей, как считается, стала Анастасия Решетова. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Теперь им предстоит разделить огромный список имущества, расположенного по всему миру.