Сосед ночью открыл огонь по квартире Дианы Гурцкой в центре Москвы
Диана Гурцкая. Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
Мужчина ночью обстрелял из пневматического оружия жилище российской эстрадной певицы Дианы Гурцкой в Москве. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Стрельба произошла в Ружейном переулке в московских Хамовниках. Злоумышленником мог оказаться житель дома по соседству. Это уже не первый подобный инцидент с его стороны, однако огонь вёлся навскидку, а квартира, где живёт Гурцкая, попала под обстрел случайно. В результате никто не пострадал. Певица подала заявление в ОМВД России по району Хамовники, злоумышленника уже установили.
Ранее телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей удалось дать отпор маньяку с помощью силы мысли. По её словам, злоумышленник дождался, пока она выйдет из телецентра "Останкино". Чтобы защититься, ей пришлось включить "энергетическую силу мысли", которая, как она утверждает, способна оттолкнуть человека на несколько метров.