Сосед ночью открыл огонь по квартире Дианы Гурцкой в центре Москвы

Мужчина ночью обстрелял из пневматического оружия жилище российской эстрадной певицы Дианы Гурцкой в Москве. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Стрельба произошла в Ружейном переулке в московских Хамовниках. Злоумышленником мог оказаться житель дома по соседству. Это уже не первый подобный инцидент с его стороны, однако огонь вёлся навскидку, а квартира, где живёт Гурцкая, попала под обстрел случайно. В результате никто не пострадал. Певица подала заявление в ОМВД России по району Хамовники, злоумышленника уже установили.

