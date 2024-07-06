"Ударился головой, пошла кровь": Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка "силой мысли"
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка "силой мысли". Обложка © VK / Екатерина Андреева
Телеведущая Екатерина Андреева откровенно рассказала, как чудом отбилась от маньяка. Неизвестный мужчина поджидал звезду недалеко от Останкино, но ей удалось отогнать преступника силой мысли.
Телеведущая убеждена, что незнакомец намеренно пришёл к Останкино и стал выслеживать её. Вполне возможно, что злоумышленник был ярым поклонником Андреевой. Вот только звезда не растерялась и дала обидчику отпор. По словам Андреевой, ей помогло многолетнее увлечение восточными практиками тай-чи.
"Я понимала, что никого нет рядом. Тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала", — поделилась телеведущая в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света".
Со слов телеведущей, это далеко не первый раз, когда её преследуют. Прежде она уже сталкивалась с недоброжелателями в Черногории.
Ранее Life.ru рассказал о том, как жительница Челябинска на протяжении четырёх лет жила с маньяком, совсем не подозревая о его тёмном прошлом. У пары даже появился общий ребёнок.