Челябинский маньяк, который 14 лет держал в плену девушку, оказался шизофреником
SHOT: Челябинский маньяк, который 14 лет удерживал девушку, болен шизофренией
Владимир Ческидов. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов
Шизофрению диагностировали у челябинского маньяка Владимира Ческидова, который похитил и насиловал на протяжении 14 лет одну девушку и убил другую. Об этом сообщает SHOT.
Следствие считает, что в момент злодеяний 51-летний Ческидов был невменяемым, поэтому по результатам психиатрических экспертиз его было предложено отправить на принудительное лечение. Дальнейшее решение о судьбе маньяка должен вынести суд.
Напомним, в конце июля 2023 года всю страну шокировала история жительницы Челябинской области, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Неадекват похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с матерью. Он держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. При этом она была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. В августе Ческидов был арестован. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали. Позже сообщалось, что маньяка таки поместили в психдиспансер.