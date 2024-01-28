Мать маньяка из Челябинска тайно ходит в дом, где её сын 14 лет пытал пленницу
Kp.ru: Мать челябинского маньяка Ческидова ходит в дом, где её сын держал пленницу
Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Обложка © t.me / news_74ru
Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова, похоже, не находится в психдиспансере, а вернулась в синий дом с номером 17 в посёлке Смолино, в котором её сын на протяжении 14 лет держал в плену девушку Катю. Как пишет kp.ru, хоть женщина и зареклась не возвращаться в это жильё, к нему проложена тропинка по снегу.
Один из жителей Смолина признался, что у него возникают мурашки по телу, когда он проезжает мимо дома. И хотя в начале декабря суд решил принудительно поместить Валентину в лечебницу, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу, женщина продолжает ездить в Смолино. Правоохранители же утверждают, что Ческидова будет проходить экспертизу в Челябинске, но позже.
"Она будет проходить экспертизу у нас, в Челябинске. Но позже, сейчас большая очередь", — рассказали в правоохранительных органах.
Также Валентину видят периодически в родной церкви и в местных продуктовых магазинах.
Напомним, в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Владимир Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с престарелой матерью. Он держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Она была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал. Мать Ческидова, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали. Потом сообщалось, что Ческидову поместили в психдиспансер.