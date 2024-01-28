Мать маньяка из Челябинска тайно ходит в дом, где её сын 14 лет пытал пленницу

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова, похоже, не находится в психдиспансере, а вернулась в синий дом с номером 17 в посёлке Смолино, в котором её сын на протяжении 14 лет держал в плену девушку Катю. Как пишет kp.ru, хоть женщина и зареклась не возвращаться в это жильё, к нему проложена тропинка по снегу.

Один из жителей Смолина признался, что у него возникают мурашки по телу, когда он проезжает мимо дома. И хотя в начале декабря суд решил принудительно поместить Валентину в лечебницу, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу, женщина продолжает ездить в Смолино. Правоохранители же утверждают, что Ческидова будет проходить экспертизу в Челябинске, но позже.

"Она будет проходить экспертизу у нас, в Челябинске. Но позже, сейчас большая очередь", — рассказали в правоохранительных органах.