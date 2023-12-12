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12 декабря, 17:37

Мать челябинского маньяка поместили в психдиспансер

Мать маньяка из Челябинска Ческидову принудительно поместили в психдиспансер

<p>Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/news_74ru/56110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news_74ru</a></p>

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Обложка © Telegram / news_74ru

Мать маньяка из челябинского посёлка Смолино Владимира Ческидова Валентину Ческидову поместили в психдиспансер, где она пробудет по меньшей мере месяц и пройдёт судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщили в службе областного суда.

"Сегодня областной суд внёс уточнения в решение Центрального районного суда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы, на срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения", рассказали в пресс-службе суда журналистам kp.ru.

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Напомним, в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Лайф публиковал фото комнаты, где Ческидов удерживал девушку. Причём она была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Мать Ческидова, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.

Юрий Лысенко
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