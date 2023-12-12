Мать челябинского маньяка поместили в психдиспансер

Мать маньяка из челябинского посёлка Смолино Владимира Ческидова Валентину Ческидову поместили в психдиспансер, где она пробудет по меньшей мере месяц и пройдёт судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщили в службе областного суда.