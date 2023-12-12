Мать челябинского маньяка поместили в психдиспансер
Мать маньяка из Челябинска Ческидову принудительно поместили в психдиспансер
Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова. Обложка © Telegram / news_74ru
Мать маньяка из челябинского посёлка Смолино Владимира Ческидова Валентину Ческидову поместили в психдиспансер, где она пробудет по меньшей мере месяц и пройдёт судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщили в службе областного суда.
"Сегодня областной суд внёс уточнения в решение Центрального районного суда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы, на срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения", — рассказали в пресс-службе суда журналистам kp.ru.
Напомним, в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Лайф публиковал фото комнаты, где Ческидов удерживал девушку. Причём она была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Мать Ческидова, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.