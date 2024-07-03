Россиянка четыре года прожила с маньяком и родила ребёнка, не догадываясь о его жутком прошлом

Уже 8 лет на свободе находится "маньяк-малолетка" Дмитрий Копылов, который с июня 2004-го по август 2005 года на территории Челябинской области совершил серию из пяти убийств, сопряжённых с изнасилованием. Тогда он получил 10 лет из-за юного возраста, поэтому в 2016 году 28-летний преступник вышел на волю.

Как выяснил kp.ru, в 2019-м он встретил женщину, с которой прожил четыре года. Однако его избранница всё это время не знала, что живёт с маньяком. Копылов познакомился с возлюбленной на СТО, закрутился роман. Женщину смущало лишь одно — тюремные татуировки, но мужчина не скрывал, что сидел. Однако он рассказывал, что на зону его привела кража.

Весной 2022-го у них родился ребёнок, но счастливой семейной жизни не сложилось. Поведение Копылова с каждым днём становилось всё хуже. Он пил, не доносил зарплату до дома, поднимал руку. Женщина не раз уходила от домашнего тирана, но, как часто бывает, возвращалась обратно.

"Я вернулась. Пара месяцев спокойствия, и всё по новой. Он начал пить, часто зарплату до дома не доносил. Однажды раздал деньги детям у магазина, а потом написал на них заявление в полицию, якобы украли. Я умоляла его не портить жизнь детям чужим", — рассказывает она.

У женщины были дети от первого брака. Во время очередного домашнего скандала к её сыну пришли друзья. Пока Дмитрия не было дома, они залезли в Интернет и выяснили настоящую причину, по которой он попал в тюрьму. И правда стала для супруги ударом. По её словам, Копылов пару раз поднимал разговоры об убийствах, но всерьёз она их не воспринимала.

"Я знала, что он такой, но не настолько. Эти его разговоры об убийствах… Я думала, что бред, а он правда убивал. Говорил, что кошмары снятся, а спал всегда крепко-крепко, ни разу посреди ночи не просыпался", — призналась женщина.