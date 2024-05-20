"Моя вечность": Гурцкая трогательно обратилась к умершему мужу, показав редкие фото
Певица Диана Гурцкая посвятила пост умершему мужу в соцсетях
Диана Гурцкая вместе с мужем и сыном. Обложка © VK / Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая посвятила грустный пост в соцсетях супругу Петру Кучеренко. В понедельник, 20 мая, исполняется ровно год, как он умер на 47-м году жизни.
"Когда говорят, что время лечит — это абсолютная банальность. Время учит жить с болью и тоской, но не избавляет от них. Ровно год, как тебя нет рядом, — всё та же боль и те же вопросы. А в ответ тишина", — написала она во "ВКонтакте".
Гурцкая призналась, что иногда ей хочется сбежать от себя, спрятаться в книгах или в чужих мыслях, однако это не помогает. Народная артистка РФ горько заметила, что её жизнь уже не станет прежней.
"Знаю лишь одно. Ты — моя вечность. Покойся с миром, дорогой", — обратилась она к мужу.
Как сообщал Life.ru, 20 мая 2023 года умер 46-летний супруг Гурцкой, на тот момент замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко. Он скончался в самолёте, когда возвращался из командировки на Кубу. Борт совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, но спасти мужчину не удалось. Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Некоторые СМИ писали, что после этого Гурцкая решила уехать из РФ, однако информация не подтвердилась. В июле брат артистки признался, что она категорически отказывается отмечать своё 45-летие и до сих пор ходит на могилу любимого. А в начале сентября Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену.