"Моя вечность": Гурцкая трогательно обратилась к умершему мужу, показав редкие фото

Певица Диана Гурцкая посвятила грустный пост в соцсетях супругу Петру Кучеренко. В понедельник, 20 мая, исполняется ровно год, как он умер на 47-м году жизни.

Диана Гурцкая вместе с мужем и сыном. Фото © VK / Диана Гурцкая

"Когда говорят, что время лечит — это абсолютная банальность. Время учит жить с болью и тоской, но не избавляет от них. Ровно год, как тебя нет рядом, — всё та же боль и те же вопросы. А в ответ тишина", — написала она во "ВКонтакте".

Диана Гурцкая вместе с мужем и сыном. Фото © VK / Диана Гурцкая

Гурцкая призналась, что иногда ей хочется сбежать от себя, спрятаться в книгах или в чужих мыслях, однако это не помогает. Народная артистка РФ горько заметила, что её жизнь уже не станет прежней.

Диана Гурцкая вместе с мужем и сыном. Фото © VK / Диана Гурцкая