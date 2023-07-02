Регион

Уведомления отключены

2 июля, 15:19

"40 дней ездила на могилу": Стало известно о состоянии Гурцкой после смерти мужа

Брат Дианы Гурцкой рассказал, что певица не уходит с могилы мужа Петра Кучеренко

<p>Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Певица Диана Гурцкая, потерявшая мужа Петра Кучеренко в мае этого года, отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и целые дни продолжает проводить на могиле любимого. Об этом рассказал брат исполнительницы Роберт.

"Она каждый день ездила на кладбище к Петру. Единственное, я её не отпускал в понедельник, потому что слышал, что есть такое поверье у нас, у православных, что по понедельникам ты не можешь бывать на кладбище, если у тебя дома ребёнок", пояснил он в беседе с "Московским комсомольцем".

По его словам, Гурцкая на протяжении 40 дней постоянно ездила к могиле мужа. В семье были трогательные отношения, и певица до сих пор испытывает глубокую признательность к Кучеренко, который много для неё сделал. Мужчина был внимательным даже в мелочах, вспоминает Роберт. Так, он не просто покупал подарок, а умел удивить необычным поступком, например "принести первые созревшие ягоды и покормить из своих рук, это не имеет цены".

Мать Кучеренко сейчас постоянно гостит у Гурцкой, они вместе плачут и утешают друг друга. Артистке сложно, но она не намерена опускать руки, так как бороться с трудностями её научил супруг, подытожил брат певицы.

"Это была огромная утрата": Незадолго до смерти муж Гурцкой перенёс сильнейший стресс

"Это была огромная утрата": Незадолго до смерти муж Гурцкой перенёс сильнейший стресс

Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но он скончался. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По слухам, Гурцкая собиралась покинуть страну после смерти супруга, но информация оказалась ложной.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Диана Гурцкая
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров