"40 дней ездила на могилу": Стало известно о состоянии Гурцкой после смерти мужа
Брат Дианы Гурцкой рассказал, что певица не уходит с могилы мужа Петра Кучеренко
Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Певица Диана Гурцкая, потерявшая мужа Петра Кучеренко в мае этого года, отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и целые дни продолжает проводить на могиле любимого. Об этом рассказал брат исполнительницы Роберт.
"Она каждый день ездила на кладбище к Петру. Единственное, я её не отпускал в понедельник, потому что слышал, что есть такое поверье у нас, у православных, что по понедельникам ты не можешь бывать на кладбище, если у тебя дома ребёнок", — пояснил он в беседе с "Московским комсомольцем".
По его словам, Гурцкая на протяжении 40 дней постоянно ездила к могиле мужа. В семье были трогательные отношения, и певица до сих пор испытывает глубокую признательность к Кучеренко, который много для неё сделал. Мужчина был внимательным даже в мелочах, вспоминает Роберт. Так, он не просто покупал подарок, а умел удивить необычным поступком, например "принести первые созревшие ягоды и покормить из своих рук, это не имеет цены".
Мать Кучеренко сейчас постоянно гостит у Гурцкой, они вместе плачут и утешают друг друга. Артистке сложно, но она не намерена опускать руки, так как бороться с трудностями её научил супруг, подытожил брат певицы.
Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но он скончался. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По слухам, Гурцкая собиралась покинуть страну после смерти супруга, но информация оказалась ложной.