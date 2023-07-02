"40 дней ездила на могилу": Стало известно о состоянии Гурцкой после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая, потерявшая мужа Петра Кучеренко в мае этого года, отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и целые дни продолжает проводить на могиле любимого. Об этом рассказал брат исполнительницы Роберт.

"Она каждый день ездила на кладбище к Петру. Единственное, я её не отпускал в понедельник, потому что слышал, что есть такое поверье у нас, у православных, что по понедельникам ты не можешь бывать на кладбище, если у тебя дома ребёнок", — пояснил он в беседе с "Московским комсомольцем".

По его словам, Гурцкая на протяжении 40 дней постоянно ездила к могиле мужа. В семье были трогательные отношения, и певица до сих пор испытывает глубокую признательность к Кучеренко, который много для неё сделал. Мужчина был внимательным даже в мелочах, вспоминает Роберт. Так, он не просто покупал подарок, а умел удивить необычным поступком, например "принести первые созревшие ягоды и покормить из своих рук, это не имеет цены".