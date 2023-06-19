Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи о её отъезде за границу

Брат народной артистки Российской Федерации Дианы Гурцкой, которая месяц назад потеряла любимого супруга, опроверг слухи о её отъезде в Абхазию, которые появились в СМИ вскоре после похорон. По словам Роберта Гурцкая, звёздная исполнительница не покидала страну.

"Глупость, глупость, вообще глупость. Она что, сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" — заявил он Пятому каналу.

Ранее в окружении звезды признавались, что Диана Гурцкая всё ещё не может смириться со смертью мужа, почти не встаёт с постели и стала затворницей. Говорили, что близкие даже могли увезти её из Москвы, где всё напоминает ей о трагедии.