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19 июня, 15:22

Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи о её отъезде за границу

Брат народной артистки Российской Федерации Дианы Гурцкой, которая месяц назад потеряла любимого супруга, опроверг слухи о её отъезде в Абхазию, которые появились в СМИ вскоре после похорон. По словам Роберта Гурцкая, звёздная исполнительница не покидала страну.

"Глупость, глупость, вообще глупость. Она что, сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" — заявил он Пятому каналу.

Ранее в окружении звезды признавались, что Диана Гурцкая всё ещё не может смириться со смертью мужа, почти не встаёт с постели и стала затворницей. Говорили, что близкие даже могли увезти её из Москвы, где всё напоминает ей о трагедии.

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Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но он скончался. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Во время траурной церемонии скорбящая певица не обмолвилась ни словом с посторонними людьми, все её обращения были посвящены только одному человеку — покойному мужу.

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ТАСС / Александр Щербак

Алексей Берковиц
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