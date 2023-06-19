Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи о её отъезде за границу
Брат народной артистки Российской Федерации Дианы Гурцкой, которая месяц назад потеряла любимого супруга, опроверг слухи о её отъезде в Абхазию, которые появились в СМИ вскоре после похорон. По словам Роберта Гурцкая, звёздная исполнительница не покидала страну.
"Глупость, глупость, вообще глупость. Она что, сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" — заявил он Пятому каналу.
Ранее в окружении звезды признавались, что Диана Гурцкая всё ещё не может смириться со смертью мужа, почти не встаёт с постели и стала затворницей. Говорили, что близкие даже могли увезти её из Москвы, где всё напоминает ей о трагедии.
Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но он скончался. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Во время траурной церемонии скорбящая певица не обмолвилась ни словом с посторонними людьми, все её обращения были посвящены только одному человеку — покойному мужу.
ТАСС / Александр Щербак