"Жизнь — жестокая штука": Сын Дианы Гурцкой написал душераздирающий пост после смерти отца

"Хочу вам поведать не очень хорошую новость о моей семье. 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод... Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь — жестокая штука. Никто не знает, что может произойти", — написал молодой человек на своей странице в VK.