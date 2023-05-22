"Жизнь — жестокая штука": Сын Дианы Гурцкой написал душераздирающий пост после смерти отца
Сын Дианы Гурцкой трогательно простился с отцом и призвал ценить родных
Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко написал трогательное сообщение о смерти отца. Константин призвал ценить каждый момент жизни рядом с близкими.
"Хочу вам поведать не очень хорошую новость о моей семье. 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод... Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь — жестокая штука. Никто не знает, что может произойти", — написал молодой человек на своей странице в VK.
Константин прикрепил к своему посту фото с отцом и добавил, что любит его. Также он поблагодарил всех, кто поддержал его в эту нелёгкую минуту. Под постом появилось множество комментариев с соболезнованиями.
Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубе. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но он скончался. Соболезнования родным и близким Кучеренко выразили в РУДН, выпускником которого он был. Певица Жасмин также поддержала Гурцкую и вспомнила о смерти отца и бабушки. Прощание с Петром Кучеренко пройдёт 24 мая.