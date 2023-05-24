Мужа Дианы Гурцкой похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ранее в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла церемония прощания с Кучеренко. Лайф публиковал кадры с места событий. При этом Диану Гурцкую вывели под чёрными зонтами из храма по окончании церемонии прощания с её мужем.

Напомним, 20 мая в возрасте 46 лет умер замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте. Как выяснилось позже, незадолго до смерти Кучеренко потерял отца и перенёс ковид.