Регион

Уведомления отключены

24 мая, 14:03

Мужа Дианы Гурцкой похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище

Заместителя главы Минобрнауки России, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла церемония прощания с Кучеренко. Лайф публиковал кадры с места событий. При этом Диану Гурцкую вывели под чёрными зонтами из храма по окончании церемонии прощания с её мужем.

"Жизнь — жестокая штука": Сын Дианы Гурцкой написал душераздирающий пост после смерти отца

"Жизнь — жестокая штука": Сын Дианы Гурцкой написал душераздирающий пост после смерти отца

Напомним, 20 мая в возрасте 46 лет умер замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте. Как выяснилось позже, незадолго до смерти Кучеренко потерял отца и перенёс ковид.

"Мы погибли!": Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа

"Мы погибли!": Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров