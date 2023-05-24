Гурцкую вывели под чёрными зонтами из храма по окончании церемонии прощания с её мужем

Церемония прощания с замглавы Минобрнауки России — мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко — завершилась. Она проходила в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Лайф публикует видео с места событий.

Гроб с телом замминистра науки РФ Кучеренко кладут в катафалк. Видео © LIFE

На кадрах видно, что гроб с телом Петра Кучеренко грузят в катафалк, который в дальнейшем отправится на Троекуровское кладбище. Тем временем Диану Гурцкую спрятали от посторонних глаз за зонтами и увезли из храма.