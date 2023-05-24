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24 мая, 10:02
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Гурцкую вывели под чёрными зонтами из храма по окончании церемонии прощания с её мужем

В Москве завершилась церемония прощания с супругом Дианы Гурцкой

Церемония прощания с замглавы Минобрнауки России — мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко — завершилась. Она проходила в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Лайф публикует видео с места событий.

Гроб с телом замминистра науки РФ Кучеренко кладут в катафалк. Видео © LIFE

На кадрах видно, что гроб с телом Петра Кучеренко грузят в катафалк, который в дальнейшем отправится на Троекуровское кладбище. Тем временем Диану Гурцкую спрятали от посторонних глаз за зонтами и увезли из храма.

Кремль ждёт выяснения точной причины смерти замминистра и мужа Гурцкой

Кремль ждёт выяснения точной причины смерти замминистра и мужа Гурцкой

Напомним, 20 мая в возрасте 46 лет умер замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте. Позднее выяснилось, что незадолго до смерти Кучеренко потерял отца и перенёс ковид. В Москве церемония прощания с замминистра науки РФ началась в 11:00. Лайф опубликовал кадры с места событий.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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