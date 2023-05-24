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24 мая, 08:16
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В Москве началась церемония прощания с мужем Дианы Гурцкой

В Москве проходит церемония прощания с замминистра науки РФ Кучеренко

В эти минуты в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове проходит церемония прощания с замглавы Минобрнауки России — мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. Кадры с места событий публикует Лайф.

Церемония прощания с мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. Видео © LIFE

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На них можно заметить, что возле гроба стоит Диана Гурцкая. Многие люди пришли с цветами на церемонию. На место прощания прибыла также певица Лолита. Известно, что Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Как сообщал Лайф, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте.

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Иван Косицын
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