В Москве началась церемония прощания с мужем Дианы Гурцкой

В эти минуты в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове проходит церемония прощания с замглавы Минобрнауки России — мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. Кадры с места событий публикует Лайф.

Церемония прощания с мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. Видео © LIFE

На них можно заметить, что возле гроба стоит Диана Гурцкая. Многие люди пришли с цветами на церемонию. На место прощания прибыла также певица Лолита. Известно, что Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.