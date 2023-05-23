Кремль ждёт выяснения точной причины смерти замминистра и мужа Гурцкой
Песков: Кремль соболезнует в связи со смертью замминистра науки РФ Кучеренко
Пётр Кучеренко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Кремль не владеет информацией о причинах внезапной смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, но надеется на их установление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выражая соболезнования в связи с трагедией.
"Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. Мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", — отметил он.
Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте. Прощание с чиновником пройдёт 24 мая.