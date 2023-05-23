Кремль ждёт выяснения точной причины смерти замминистра и мужа Гурцкой

Кремль не владеет информацией о причинах внезапной смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, но надеется на их установление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выражая соболезнования в связи с трагедией.

"Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. Мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", — отметил он.