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23 мая, 09:55

Кремль ждёт выяснения точной причины смерти замминистра и мужа Гурцкой

Песков: Кремль соболезнует в связи со смертью замминистра науки РФ Кучеренко

<p>Пётр Кучеренко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Пётр Кучеренко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Кремль не владеет информацией о причинах внезапной смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, но надеется на их установление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выражая соболезнования в связи с трагедией.

"Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. Мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", — отметил он.

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Напомним, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте. Прощание с чиновником пройдёт 24 мая.

Александр Юнашев
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