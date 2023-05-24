"Это была огромная утрата": Незадолго до смерти муж Гурцкой перенёс сильнейший стресс

Незадолго до смерти муж певицы Дианы Гурцкой, заместитель министра образования и науки РФ Пётр Кучеренко, пережил сильнейший стресс. Об этом в беседе с МК рассказала его знакомая, певица Анна Калашникова.

"В разгар пандемии Пётр потерял отца. Для него это была огромная утрата: папа всегда был для Пети большим авторитетом. Они были близки. Петя очень переживал из-за ухода отца", — рассказала Калашникова.

Помимо того, Кучеренко и сам перенёс коронавирус, причём в тяжёлой форме. Болезнь протекала так сложно, что чиновника пришлось госпитализировать. В больнице он провёл две недели. Не исключено, что всё это могло повлиять на общее здоровье мужа российской артистки.