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24 мая, 08:32

"Это была огромная утрата": Незадолго до смерти муж Гурцкой перенёс сильнейший стресс

Незадолго до смерти замминистра науки РФ Кучеренко потерял отца и перенёс ковид

<p>Пётр Кучеренко. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Пётр Кучеренко. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Незадолго до смерти муж певицы Дианы Гурцкой, заместитель министра образования и науки РФ Пётр Кучеренко, пережил сильнейший стресс. Об этом в беседе с МК рассказала его знакомая, певица Анна Калашникова.

"В разгар пандемии Пётр потерял отца. Для него это была огромная утрата: папа всегда был для Пети большим авторитетом. Они были близки. Петя очень переживал из-за ухода отца", — рассказала Калашникова.

Помимо того, Кучеренко и сам перенёс коронавирус, причём в тяжёлой форме. Болезнь протекала так сложно, что чиновника пришлось госпитализировать. В больнице он провёл две недели. Не исключено, что всё это могло повлиять на общее здоровье мужа российской артистки.

В Москве началась церемония прощания с мужем Дианы Гурцкой

В Москве началась церемония прощания с мужем Дианы Гурцкой

Как сообщал Лайф, замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет. Он возвращался из рабочей поездки на Кубу, плохо ему стало прямо в самолёте.

Максим Плетнёв
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