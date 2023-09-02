Диана Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену
Российская эстрадная певица Диана Гурцкая вышла на сцену впервые после смерти мужа. Артистка хранила молчание более трёх месяцев, а вчера выступила в Государственном Кремлёвском дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню знаний.
Диана Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену. Видео © smotrim.ru
"Сегодня я первый раз вышла на сцену. Я знаю, каждый из вас знает мою ситуацию. Я думала перед тем, как выйти на сцену, говорить об этом или нет. Но я понимала и понимаю, что вы со мной. Спасибо", — сказала народная артистка, получив громкие аплодисменты.
Напомним, 20 мая скончался 46-летний супруг певицы — замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко. Он умер на борту самолёта во время возвращения из командировки. Самолёт чиновника совершил экстренную посадку в Минводах, врачи сделали всё возможное, однако не смогли его спасти. Кучеренко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Некоторые СМИ писали, что Гурцкая решила уехать из России, но информация не подтвердилась. В июле брат артистки признался, что она категорически отказывается отмечать своё 45-летие и до сих пор не уходит с могилы любимого.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев