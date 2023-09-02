Диана Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену

"Сегодня я первый раз вышла на сцену. Я знаю, каждый из вас знает мою ситуацию. Я думала перед тем, как выйти на сцену, говорить об этом или нет. Но я понимала и понимаю, что вы со мной. Спасибо", — сказала народная артистка, получив громкие аплодисменты.