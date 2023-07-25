Нумеролог рассчитала, как скоро Диана Гурцкая оправится после смерти мужа и снова выйдет на сцену

По словам эксперта, у Дианы сейчас идёт самый расцвет, так называемый период силы, третий этап жизни, который будет длиться примерно до 47–50 лет. У этого периода Лидерман увидела положительную вибрацию, связанную с цифрой 9. А девятка в нумерологии обозначает служение. Это значит, что потенциал Дианы Гурцкой расширяется, когда она дарит себя и свои ресурсы другим людям. Возможно, в этом певица и обретёт своё спасение, ведь её возвращения на сцену с нетерпением ждут поклонники по всей стране.