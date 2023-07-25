Нумеролог рассчитала, как скоро Диана Гурцкая оправится после смерти мужа и снова выйдет на сцену
Нумеролог Лидерман: Тройка в судьбе Дианы Гурцкой прочит ей роль музы для других творцов
Диана Гурцкая — не только талантливая певица, но и общественный деятель. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Внезапная смерть замминистра образования и науки, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко стала для любимой миллионами артистки большим потрясением, но ей под силу справиться с роковым ударом судьбы. В этом уверена нумеролог Ирина Лидерман.
По словам эксперта, у Дианы сейчас идёт самый расцвет, так называемый период силы, третий этап жизни, который будет длиться примерно до 47–50 лет. У этого периода Лидерман увидела положительную вибрацию, связанную с цифрой 9. А девятка в нумерологии обозначает служение. Это значит, что потенциал Дианы Гурцкой расширяется, когда она дарит себя и свои ресурсы другим людям. Возможно, в этом певица и обретёт своё спасение, ведь её возвращения на сцену с нетерпением ждут поклонники по всей стране.
"И посмотрим ещё, какая цифра у периода силы Дианы — это тройка. Певица может нас порадовать новыми шедеврами, ведь это время для неё будет проявлено максимально эффективно в творчестве. Музы будут виться буквально роем, а также Диана сможет стать музой для других людей", — приводит слова нумеролога портал "Страсти".
Напомним, что супруг певицы, замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко, трагически скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Он умер на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но безуспешно. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По слухам, Гурцкая собиралась покинуть страну, но информация оказалась ложной. В начале июля её брат рассказал, что певица отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и не уходит с могилы мужа.