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25 июля, 11:09

Нумеролог рассчитала, как скоро Диана Гурцкая оправится после смерти мужа и снова выйдет на сцену

Нумеролог Лидерман: Тройка в судьбе Дианы Гурцкой прочит ей роль музы для других творцов

<p>Диана Гурцкая — не только талантливая певица, но и общественный деятель. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Диана Гурцкая — не только талантливая певица, но и общественный деятель. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Внезапная смерть замминистра образования и науки, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко стала для любимой миллионами артистки большим потрясением, но ей под силу справиться с роковым ударом судьбы. В этом уверена нумеролог Ирина Лидерман.

По словам эксперта, у Дианы сейчас идёт самый расцвет, так называемый период силы, третий этап жизни, который будет длиться примерно до 47–50 лет. У этого периода Лидерман увидела положительную вибрацию, связанную с цифрой 9. А девятка в нумерологии обозначает служение. Это значит, что потенциал Дианы Гурцкой расширяется, когда она дарит себя и свои ресурсы другим людям. Возможно, в этом певица и обретёт своё спасение, ведь её возвращения на сцену с нетерпением ждут поклонники по всей стране.

"И посмотрим ещё, какая цифра у периода силы Дианы — это тройка. Певица может нас порадовать новыми шедеврами, ведь это время для неё будет проявлено максимально эффективно в творчестве. Музы будут виться буквально роем, а также Диана сможет стать музой для других людей", приводит слова нумеролога портал "Страсти".

Диана Гурцкая показалась на публике впервые после трагической смерти мужа

Диана Гурцкая показалась на публике впервые после трагической смерти мужа

Напомним, что супруг певицы, замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко, трагически скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Он умер на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но безуспешно. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По слухам, Гурцкая собиралась покинуть страну, но информация оказалась ложной. В начале июля её брат рассказал, что певица отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и не уходит с могилы мужа.

Алексей Берковиц
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