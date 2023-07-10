Диана Гурцкая показалась на публике впервые после трагической смерти мужа

Певица Диана Гурцкая впервые показалась на публике после трагической смерти мужа Петра Кучеренко. Она записала вместе с сыном видеообращение, которое транслировали в финале второго сезона вокального проекта "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале.

"Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители", — сказала исполнительница.