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10 июля, 10:24

Диана Гурцкая показалась на публике впервые после трагической смерти мужа

Диана Гурцкая появилась в финале проекта "Две звезды. Отцы и дети"

<p>Диана Гурцкая с сыном. Кадр из шоу "Две звезды. Отцы и дети" © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-11/vypuski/final-golos-11-vypusk-ot-02-06-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1tv.ru</a></p>

Диана Гурцкая с сыном. Кадр из шоу "Две звезды. Отцы и дети" © 1tv.ru

Певица Диана Гурцкая впервые показалась на публике после трагической смерти мужа Петра Кучеренко. Она записала вместе с сыном видеообращение, которое транслировали в финале второго сезона вокального проекта "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале.

"Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители", — сказала исполнительница.

В шоу "Две звезды" Диана Гурцкая участвовала с сыном, но из-за смерти Петра Кучеренко дуэт отказался продолжать съёмки. В финале проекта она и Константин набрали 32% голосов и получили приз зрительских симпатий.

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Супруг певицы, замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко, скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Он умер на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но безуспешно. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По слухам, Гурцкая собиралась покинуть страну, но информация оказалась ложной. В начале июля её брат рассказал, что певица отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и не уходит с могилы мужа.

Ирина Фальке
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