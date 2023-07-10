Диана Гурцкая показалась на публике впервые после трагической смерти мужа
Диана Гурцкая появилась в финале проекта "Две звезды. Отцы и дети"
Диана Гурцкая с сыном. Кадр из шоу "Две звезды. Отцы и дети" © 1tv.ru
Певица Диана Гурцкая впервые показалась на публике после трагической смерти мужа Петра Кучеренко. Она записала вместе с сыном видеообращение, которое транслировали в финале второго сезона вокального проекта "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале.
"Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители", — сказала исполнительница.
В шоу "Две звезды" Диана Гурцкая участвовала с сыном, но из-за смерти Петра Кучеренко дуэт отказался продолжать съёмки. В финале проекта она и Константин набрали 32% голосов и получили приз зрительских симпатий.
Супруг певицы, замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко, скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Он умер на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но безуспешно. Мужа певицы похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По слухам, Гурцкая собиралась покинуть страну, но информация оказалась ложной. В начале июля её брат рассказал, что певица отказалась отмечать своё 45-летие 2 июня и не уходит с могилы мужа.