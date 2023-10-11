"Живу и пою ради тебя": Гурцкая довела до слёз зрителей песней об умершем муже
Гурцкая растрогала зрителей песней об умершем муже Петре Кучеренко
Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Певица Диана Гурцкая после смерти супруга Петра Кучеренко практически не появляется на публике. Из-за её тяжёлого эмоционального состояния под угрозой оказался благотворительный фестиваль артистки, который она проводит в честь Международного дня белой трости. Однако Гурцкая всё же нашла в себе силы, чтобы открыть мероприятие.
Гурцкая исполняет песню "Прости" на гала-концерте фестиваля "Белая трость". Видео VK / Владимир Албаев
Перед зрителями звезда выступила на фоне большого экрана с песней "Прости", на котором высвечивались её семейные фотографии. Гурцкая пела настолько трогательно, что в глазах многих людей появились слёзы. Перед тем как покинуть сцену, артистка сказала несколько слов в память о муже.
"Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать моему мужу. Он всегда живёт в моём сердце и будет жить. Именно это не даёт мне сломаться и впасть в уныние. Ему было бы это не по нраву. Сказал бы: ''Живи, родная, живи и пой''. Я и живу, и пою ради тебя, родной", — сказала Гурцкая.
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Напомним, 20 мая скончался 46-летний супруг певицы, замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко. Он умер в самолёте во время возвращения из командировки. Борт совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, однако спасти мужчину не смогли. Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Некоторые СМИ писали, что после этого Гурцкая решила уехать из России, но информация не подтвердилась. В июле брат артистки признался, что она категорически отказывается отмечать своё 45-летие и до сих пор ходит на могилу любимого. А в начале сентября Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену.