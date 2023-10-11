"Живу и пою ради тебя": Гурцкая довела до слёз зрителей песней об умершем муже

Певица Диана Гурцкая после смерти супруга Петра Кучеренко практически не появляется на публике. Из-за её тяжёлого эмоционального состояния под угрозой оказался благотворительный фестиваль артистки, который она проводит в честь Международного дня белой трости. Однако Гурцкая всё же нашла в себе силы, чтобы открыть мероприятие.

Перед зрителями звезда выступила на фоне большого экрана с песней "Прости", на котором высвечивались её семейные фотографии. Гурцкая пела настолько трогательно, что в глазах многих людей появились слёзы. Перед тем как покинуть сцену, артистка сказала несколько слов в память о муже.

"Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать моему мужу. Он всегда живёт в моём сердце и будет жить. Именно это не даёт мне сломаться и впасть в уныние. Ему было бы это не по нраву. Сказал бы: ''Живи, родная, живи и пой''. Я и живу, и пою ради тебя, родной", — сказала Гурцкая.