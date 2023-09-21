"Буду любить тебя всегда": Гурцкая трогательно обратилась к умершему мужу в 18-ю годовщину со дня венчания
Диана Гурцкая призналась, что не может смириться со смертью мужа
Российская певица Диана Гурцкая опубликовала трогательные пост и видео в 18-ю годовщину со дня венчания с мужем Петром Кучеренко, который умер четыре месяца назад. В соцсети артистка поделилась с подписчиками, что не может смириться с потерей любимого человека.
Гурцкая показала счастливые моменты, связанные с супругом Петром Кучеренко. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diana.gurtskaya.official
"18 лет назад мы сказали друг другу "да" перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца, как тебя нет рядом. Никогда не смириться и не поверить, что не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу "Как твои дела?". "Никогда" — страшное слово", — написала она.
На видео, которое опубликовала Гурцкая, показано сначала слово "прости", а затем листаются фотографии семьи. Певица собрала снимки в том числе со свадьбы, а также другие счастливые моменты, связанные с мужем. В посте Гурцкая также добавила, что каждый день говорит спасибо мужу за счастье, которое он ей подарил, за их общего сына Константина. Певица заявила, что всегда будет любить супруга.
Напомним, 20 мая скончался 46-летний супруг певицы — замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко. Он умер на борту самолёта во время возвращения из командировки. Самолёт чиновника совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, однако не смогли его спасти. Кучеренко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Некоторые СМИ писали, что Гурцкая решила уехать из России, но информация не подтвердилась. В июле брат артистки признался, что она категорически отказывается отмечать своё 45-летие и до сих пор ходит на могилу любимого. А в начале сентября Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену. Она выступила в Государственном Кремлёвском дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню знаний.
ТАСС / Михаил Метцель