"Буду любить тебя всегда": Гурцкая трогательно обратилась к умершему мужу в 18-ю годовщину со дня венчания

Российская певица Диана Гурцкая опубликовала трогательные пост и видео в 18-ю годовщину со дня венчания с мужем Петром Кучеренко, который умер четыре месяца назад. В соцсети артистка поделилась с подписчиками, что не может смириться с потерей любимого человека.

Гурцкая показала счастливые моменты, связанные с супругом Петром Кучеренко. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / diana.gurtskaya.official

"18 лет назад мы сказали друг другу "да" перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца, как тебя нет рядом. Никогда не смириться и не поверить, что не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу "Как твои дела?". "Никогда" — страшное слово", — написала она.