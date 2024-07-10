Жена Юрия Шатунова показала трогательные фото с мужем и новорождённым сыном
Вдова солиста "Ласкового мая" Светлана поделилась с поклонниками трогательным снимком своего мужа с их новорождённым сыном. Этот кадр, который она хранила в семейном архиве все эти годы, является настоящим сокровищем.
Юрий Шатунов, исполнитель легендарных хитов "Белые розы" и "Седая ночь", всегда оставался в сердцах своих поклонников, и теперь Светлана напомнила о его невероятной любви к семье. На фотографии Юрий спит на кровати рядом с люлькой сына, уставший после долгих часов ожидания и волнений.
Юрий Шатунов с новорождённым сыном Дэннисом. Фото © Telegram / shatunovfamily
На снимке изображён новорождённый сын Юрия и Светланы Дэннис, который родился в 2006 году. Юрий поддерживал жену, присутствовал на родах, перерезал пуповину, первым взял сына на руки и искупал его. Этот момент стал символом их семейного счастья и любви.
Юрий Шатунов с сыном Дэннисом, снимок был сделан в январе 2022 года. Фото © Telegram / Шатунов
Публикация не оставила поклонников равнодушными. Комментарии полны благодарности и трогательных слов: "Светлана, это бесценный кадр! Уставший и счастливый папа и его долгожданный сынок!", "Какое милое фото! Юрий с первых минут рядом с сыночком. Спасибо за это воспоминание, Светлана!", "Юрий всегда будет рядом, оберегая вас и детей".
Юрий Шатунов в окружении семьи. Фото © VK / Светлана Шатунова
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. В годовщину смерти артиста его вдова Светлана обратилась к фанатам, поблагодарив их за всё и назвав своего мужа легендой четырёх поколений.
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © VK / Светлана Шатунова