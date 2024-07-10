Жена Юрия Шатунова показала трогательные фото с мужем и новорождённым сыном

Юрий Шатунов, исполнитель легендарных хитов "Белые розы" и "Седая ночь", всегда оставался в сердцах своих поклонников, и теперь Светлана напомнила о его невероятной любви к семье. На фотографии Юрий спит на кровати рядом с люлькой сына, уставший после долгих часов ожидания и волнений.

Юрий Шатунов с новорождённым сыном Дэннисом. Фото © Telegram / shatunovfamily

На снимке изображён новорождённый сын Юрия и Светланы Дэннис, который родился в 2006 году. Юрий поддерживал жену, присутствовал на родах, перерезал пуповину, первым взял сына на руки и искупал его. Этот момент стал символом их семейного счастья и любви.

Юрий Шатунов с сыном Дэннисом, снимок был сделан в январе 2022 года. Фото © Telegram / Шатунов

Публикация не оставила поклонников равнодушными. Комментарии полны благодарности и трогательных слов: "Светлана, это бесценный кадр! Уставший и счастливый папа и его долгожданный сынок!", "Какое милое фото! Юрий с первых минут рядом с сыночком. Спасибо за это воспоминание, Светлана!", "Юрий всегда будет рядом, оберегая вас и детей".