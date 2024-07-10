Валерий Меладзе пожалел о скандале с кличем "Героям слава" и обещал вернуться в Россию

Близкий к исполнителю источник в беседе с телеграм-каналом рассказал, что Меладзе недавно посещал Москву проездом: чтобы повидаться с семьёй, разобраться с бумагами и поужинать в грузинском ресторане на Рублёвке. В разговоре с близкими музыкант сказал, что очень хочет вернуться в Россию, по которой очень истосковался, как и по российской аудитории своих выступлений. Также он сообщил родным, что не поддерживал Украину в конфликте с РФ, а украинский лозунг "Героям слава" на концерте в Дубае он произнёс, поддавшись уловкам провокаторов.