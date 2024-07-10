Валерий Меладзе пожалел о скандале с кличем "Героям слава" и обещал вернуться в Россию
Mash: Меладзе пообещал родным вернуться в РФ и открестился от поддержки Украины
Певец Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе дал родным обещание вернуться в Россию и принял решение завязать с жестами в поддержку ВСУ. Как сообщает Mash, музыкант, сейчас живущий в Испании, устал давать концерты вдали от дома.
Близкий к исполнителю источник в беседе с телеграм-каналом рассказал, что Меладзе недавно посещал Москву проездом: чтобы повидаться с семьёй, разобраться с бумагами и поужинать в грузинском ресторане на Рублёвке. В разговоре с близкими музыкант сказал, что очень хочет вернуться в Россию, по которой очень истосковался, как и по российской аудитории своих выступлений. Также он сообщил родным, что не поддерживал Украину в конфликте с РФ, а украинский лозунг "Героям слава" на концерте в Дубае он произнёс, поддавшись уловкам провокаторов.
Напомним, что в эпицентре скандала Меладзе оказался в январе 2023 года, когда, выступая в Дубае, по просьбе поклонника прокричал лозунг, которым регулярно пользуются украинские националисты. После этого его деятельность, по крайней мере видимая, в РФ практически свелась к нулю, выступления артиста проходят за границей. Однако очень солидный заработок в России у певца остался. Например, он получает прибыль с компании, для которой является одним из учредителей. А ещё, как сообщил концертный менеджер Меладзе, исполнитель получает по 50 тысяч евро за выступление. Впрочем, в середине июня его видели в одном из столичных ресторанов на Рублёвке.