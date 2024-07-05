Меладзе, Павлиашвили и Басков оплатили лечение Отара Кушанашвили

Журналиста Отара Кушанашвили переводят в онкоцентр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ. Деньги на лечение ведущему собирали звёзды шоу-бизнеса, в том числе уехавший из России Валерий Меладзе.

По данным SHOT, сейчас врачи с помощью капельниц готовят его к операции по онкологии. Процедура займёт около 20 дней. После этого журналиста переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина на Каширском шоссе, где за ходом его лечения будет следить главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.