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5 июля, 07:56

Меладзе, Павлиашвили и Басков оплатили лечение Отара Кушанашвили

Отара Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр имени Блохина

Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы. Обложка © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашви

Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы. Обложка © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашви

Журналиста Отара Кушанашвили переводят в онкоцентр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ. Деньги на лечение ведущему собирали звёзды шоу-бизнеса, в том числе уехавший из России Валерий Меладзе.

По данным SHOT, сейчас врачи с помощью капельниц готовят его к операции по онкологии. Процедура займёт около 20 дней. После этого журналиста переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина на Каширском шоссе, где за ходом его лечения будет следить главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Племянница Отара Кушанашвили Луиза в беседе с SHOT поблагодарила всех, кто помогал ему после госпитализации. По её словам, активно шоумену помогали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков, который помог большой суммой денег и нашёл врачей. Она также подтвердила нам информацию о том, что лечением журналиста займётся Стилиди.

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Напомним, что 20 июня телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль. 22 июня Отару Кушанашвили исполнилось 54 года, он "отметил" день рождения в реанимационной палате. Позже ведущий вышел на связь из реанимационного отделения и рассказал, что пережил две клинические смерти, но сохраняет оптимистичный настрой.

Александра Вишнякова
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