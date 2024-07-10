Верен жене 40 лет: Назван хитрый приём Буйнова получать кайф в браке с Алёной Гутман

Певец Александр Буйнов кайфует, называя себя "подкаблучником" в браке с Алёной Гутман. Такое мнение в беседе с порталом "Страсти" высказала сваха Анна Осипова. По её словам, многие успешные мужчины немного потакают женщинам, получая от этого удовольствие.

Сваха назвала Буйнова позитивным, лёгким, коммуникабельным человеком с открытой искромётной улыбкой, которого обожают женщины. Эксперт также подчеркнула, что у Буйнова бархатный тембр голоса, несущий положительную энергетику. В мире же шоу-бизнеса к певцу относятся с уважением, что необычно для подобного общества.

Овну Александру, по мнению Осиповой, необходим надёжный партнёр, способный усмирить его огненный нрав, направив его в "нужное русло", что позволяло бы певцу посвящать себя творческому развитию и профессиональному росту. Остальными вопросами занимается Алёна — представительница воздушного знака Близнецы. Эксперт обратила внимание, что Алёна интересна для Буйнова тем, что с годами остаётся "красавицей, умницей", обладающей твёрдым характером и креативным мышлением. При этом артист остаётся верен жене уже почти сорок лет, так как всё время вынужден догонять её и соответствовать ей, оставаясь в прекрасной физической и эмоциональной форме.

"Когда два человека являются хорошими друзьями и каждый развивает в отношениях свои сильные стороны, такой союз непотопляем и ничто ему не может грозить извне. Как говорят свахи, "на каждую баночку найдётся своя крышечка". Так вот это как раз тот случай. А если кому-то кажется, что Буйнов подкаблучник, то я вам открою страшную тайну: все самые успешные и настоящие мужчины немного подкаблучники и кайфуют от этого, потому что мужская природа — быть нужным своей любимой женщине и иметь возможность быть собой рядом с ней. Вот и весь секрет", — пояснила Осипова.