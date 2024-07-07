Из школы сразу в ЗАГС: 5 российских звёзд, которые вышли замуж до совершеннолетия

Отечественные звёзды умеют удивлять, особенно если дело касается отношений. Поклонники привыкли читать новости об очередных изменах, разводах или неравных браках. Но когда совсем юная несовершеннолетняя девушка решает жить с мужчиной и выходит за него замуж, это становится большим поводом для обсуждения. Ранние браки были особенно популярны в СССР, но в наши дни это считается чем-то странным. Life.ru рассказал о пяти российских звёздах, которые выскочили замуж до 18 лет.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте жила в гражданском браке с Владимиром Пресняковым с 15 лет. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Орбакайте повстречала своего избранника Владимира Преснякова в совсем юном возрасте. В тот момент в жизни Кристины был тяжёлый период, во многом это связано со смертью её бабушки. К счастью, девушка вовремя встретила своего "принца", который смог заменить ей всех и, по словам Кристины, воспитать. Орбакайте начала жить с Владимиром гражданским браком с 15 лет. Позже у пары родился сын, но это не смогло спасти их отношения, и в итоге они расстались.

Певица Натали

Натали официально вышла замуж в 16 лет за Александра Рудина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Их история одновременно радостная и печальная. Натали и Александр Рудин поженились, когда девушке было 16 лет, а ему 20. Их юношеский роман стал началом долгой истории. Удивительно, что они смогли пронести свою любовь через всю жизнь, но, к сожалению, Александр ушёл из неё слишком рано. В 2023 году супруг Натали скончался, оставив жену и троих сыновей.

Анжелика Агурбаш

Анжелика Агурбаш была вынуждена выйти замуж в 17 лет из-за беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelicaagurbash

У раннего брака Анжелики Агурбаш была весомая причина — девушка оказалась беременна. Певице на тот момент было всего 17 лет, а её возлюбленному Игорю Ленёву уже 30. Конечно, этот союз не прожил долго, точнее, прожил совсем недолго. Через два года Анжелика подала на развод: отношения не клеились, да и благоверный начал изменять молодой артистке.

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова познакомилась с будущим мужем Александром в 14 лет. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Екатерине Стриженовой удалось встретить свою любовь в 14 лет на съёмочной площадке. Её избранник Александр Стриженов оказался почти на год младше актрисы. Паре пришлось ждать совершеннолетия, чтобы официально пожениться. Несмотря на печальную статистику ранних браков, им удалось не развестись и построить крепкую семью. Екатерина и Александр вместе до сих пор. Они также воспитали двух дочек — Анастасию и Александру.

Елена Проклова

Елена Проклова развелась с известным режиссёром после четырёх лет брака, когда ей был 21 год. Фото © YouTube / Центральное телевидение

Елена Проклова была готова к замужеству с раннего возраста. В 17 лет девушка вышла замуж за известного режиссёра Виталия Мелика-Карамова. У молодых людей даже родилась дочка, но полноценную семью они так и не смогли создать. Через четыре года совместной жизни пара развелась. Грустила Елена недолго и вскоре снова связала себя узами брака. Второй брак оказался тоже не самым удачным, а вот третий продлился целых 30 лет, но, к сожалению, и он закончился разводом. Возможно, Елене просто нравится выходить замуж.