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6 июля, 17:57

Трусова намекнула, когда состоится её свадьба с Макаром Игнатовым

Трусова сообщила, что свадьба с Игнатовым состоится позже прокатов в Петербурге

Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Российская фигуристка Александра Трусова подогрела интерес поклонников, рассказав о возможной дате свадьбы с её возлюбленным — Макаром Игнатовым. На вопрос о планах на грядущее торжество спортсменка ответила уклончиво, но фанатам оказалось достаточно и этих крупиц информации.

Макар Игнатов и Александра Трусова. Фото © Telegram / Alexandra Trusova

Макар Игнатов и Александра Трусова. Фото © Telegram / Alexandra Trusova

"Позже прокатов в Санкт-Петербурге", — приводит слова Трусовой "Чемпионат".

Прокаты в культурной столице пройдут в начале августа, поэтому в ближайшее время ожидать свадьбу поклонникам спортсменки точно не стоит.

19-летняя фигуристка Трусова порадовала поклонников горячими снимками с отдыха на море
19-летняя фигуристка Трусова порадовала поклонников горячими снимками с отдыха на море

Напомним, что предложение руки и сердца Александре Трусовой её возлюбленный Макар Игнатов сделал 17 июня. 27 июня пара подала заявление в ЗАГС. 24-летний фигурист является серебряным призёром чемпионата России, а также двукратным победителем финала Кубка России. Ему первому в РФ удалось совершить четыре прыжка в четыре оборота за одну программу. 19-летняя Трусова, в свою очередь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой.

Мария Любицкая
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