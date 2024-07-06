Трусова намекнула, когда состоится её свадьба с Макаром Игнатовым

Российская фигуристка Александра Трусова подогрела интерес поклонников, рассказав о возможной дате свадьбы с её возлюбленным — Макаром Игнатовым. На вопрос о планах на грядущее торжество спортсменка ответила уклончиво, но фанатам оказалось достаточно и этих крупиц информации.

Прокаты в культурной столице пройдут в начале августа, поэтому в ближайшее время ожидать свадьбу поклонникам спортсменки точно не стоит.

Напомним, что предложение руки и сердца Александре Трусовой её возлюбленный Макар Игнатов сделал 17 июня. 27 июня пара подала заявление в ЗАГС. 24-летний фигурист является серебряным призёром чемпионата России, а также двукратным победителем финала Кубка России. Ему первому в РФ удалось совершить четыре прыжка в четыре оборота за одну программу. 19-летняя Трусова, в свою очередь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой.