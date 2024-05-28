19-летняя фигуристка Трусова порадовала поклонников горячими снимками с отдыха на море
Фигуристка Трусова опубликовала фото в купальнике с отдыха в Таиланде
Александра Трусова поделилась фотографиями с отдыха в Таиланде. Обложка © Telegram / Alexandra Trusova
Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль в дисциплине женского одиночного катания на Олимпийских играх 2022 года, поделилась с подписчиками яркими фотографиями в купальнике, сделанными во время отдыха в Таиланде. Снимки 19-летняя спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале, сопроводив пост эмодзи.
В течение нескольких лет фигуристка не участвует в соревнованиях. Последний в настоящий момент турнирный выход на лёд у неё состоялся в 2022 году.
Трусовой пришлось пропустить чемпионат РФ по фигурному катанию 2023 года из-за проблем со здоровьем. Также она не стала выступать в финале Гран-при России 2023 года, зато начала активно участвовать в ледовых шоу.
Ранее Трусова рассказала своим фанатам, насколько давно она рассталась со своим коллегой по фигурному катанию и победителем командного зачёта ОИ-2022 в составе российской сборной Марком Кондратюком. Также она назвала неверным мнение, что инициатором разрыва отношений стала именно она.