Фигуристка Трусова призналась, что решение о расставании принял Кондратюк 16 апреля, 14:48 Александра Трусова и Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Серебряный призёр Олимпийских игр (2022) Александра Трусова рассказала поклонникам, что её отношения с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком закончились уже давно. Спортсменка опровергла тот факт, что сама инициировала расставание.

"С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе", — пояснила Трусова в интервью Okko.

Напомним, Трусова и Кондратюк стали встречаться после Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Новость об их расставании появилась в конце января. Новым возлюбленным 19-летней фигуристки стал 23-летний призёр чемпионата России – 2021 Макар Игнатов. Официально спортсмены пока не комментировали свои отношения.

Авторы Татьяна Миссуми