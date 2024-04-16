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Фигуристка Трусова призналась, что решение о расставании принял Кондратюк

16 апреля, 14:48
Александра Трусова и Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Серебряный призёр Олимпийских игр (2022) Александра Трусова рассказала поклонникам, что её отношения с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком закончились уже давно. Спортсменка опровергла тот факт, что сама инициировала расставание.

"С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе", пояснила Трусова в интервью Okko.

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Напомним, Трусова и Кондратюк стали встречаться после Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Новость об их расставании появилась в конце января. Новым возлюбленным 19-летней фигуристки стал 23-летний призёр чемпионата России – 2021 Макар Игнатов. Официально спортсмены пока не комментировали свои отношения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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