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29 января, 12:16

Целовались на глазах у болельщиков: СМИ узнали о новом возлюбленном Трусовой

СЭ: Российские фигуристы Трусова и Игнатов начали встречаться

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов. Обложка © ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG, Сергей Бобылев

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов. Обложка © ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG, Сергей Бобылев

Новым возлюбленным 19-летней призёрши Олимпийских игр – 2022 в Пекине фигуристки Александры Трусовой стал 23-летний призёр чемпионата России – 2021 Макар Игнатов. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

По информации издания, болельщики заметили спортсменов целующимися на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, куда Трусова приехала поддержать своего молодого человека. Предположительно, фигуристы вступили в отношения до Нового года. До Игнатова девушка встречалась с фигуристом сборной России Марком Кондратюком.

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А ранее Лайф рассказывал о новой возлюбленной голливудского актёра Брэда Питта — ею стала фитнес-тренер Инес де Рамон. СМИ сообщают, что пара даже планирует завести ребёнка. На этот шаг влюблённые решились после знакомства девушки с семьёй кинозвезды.

Ян Поланин
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