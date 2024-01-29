Целовались на глазах у болельщиков: СМИ узнали о новом возлюбленном Трусовой

Новым возлюбленным 19-летней призёрши Олимпийских игр – 2022 в Пекине фигуристки Александры Трусовой стал 23-летний призёр чемпионата России – 2021 Макар Игнатов. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

По информации издания, болельщики заметили спортсменов целующимися на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, куда Трусова приехала поддержать своего молодого человека. Предположительно, фигуристы вступили в отношения до Нового года. До Игнатова девушка встречалась с фигуристом сборной России Марком Кондратюком.