"Ждём": Арзамасова и Авербух вновь станут родителями
Актриса Арзамасова и хореограф Авербух сообщили, что вновь станут родителями
Актриса Елизавета Арзамасова и её супруг, хореограф Илья Авербух. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova
Экс-фигурист, хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, сообщили, что вновь станут родителями. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в социальной сети.
"Ждём", — написала Арзамасова под роликом с Авербухом, показав округлившийся животик.
29-летняя Арзамасова и 50-летний Авербух в браке четыре года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в 2021 году. От первой жены, фигуристки Ирины Лобачёвой, у хореографа есть 20-летний сын Мартин.
Пополнение в семье также ожидается у певицы Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова: исполнительница ждёт третьего ребёнка. Соответствующие слухи ходили уже несколько месяцев. По словам источника в окружении артистки, несмотря на положение, она собирается уходить в декрет только перед самыми родами.