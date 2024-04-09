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9 апреля, 19:03

"Ждём": Арзамасова и Авербух вновь станут родителями

Актриса Арзамасова и хореограф Авербух сообщили, что вновь станут родителями

Актриса Елизавета Арзамасова и её супруг, хореограф Илья Авербух. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова и её супруг, хореограф Илья Авербух. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Экс-фигурист, хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, сообщили, что вновь станут родителями. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в социальной сети.

"Ждём", — написала Арзамасова под роликом с Авербухом, показав округлившийся животик.

29-летняя Арзамасова и 50-летний Авербух в браке четыре года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в 2021 году. От первой жены, фигуристки Ирины Лобачёвой, у хореографа есть 20-летний сын Мартин.

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Пополнение в семье также ожидается у певицы Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова: исполнительница ждёт третьего ребёнка. Соответствующие слухи ходили уже несколько месяцев. По словам источника в окружении артистки, несмотря на положение, она собирается уходить в декрет только перед самыми родами.

Оксана Попова
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