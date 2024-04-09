"Ждём": Арзамасова и Авербух вновь станут родителями

Экс-фигурист, хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, сообщили, что вновь станут родителями. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в социальной сети.

"Ждём", — написала Арзамасова под роликом с Авербухом, показав округлившийся животик.

29-летняя Арзамасова и 50-летний Авербух в браке четыре года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в 2021 году. От первой жены, фигуристки Ирины Лобачёвой, у хореографа есть 20-летний сын Мартин.