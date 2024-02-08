Регион

Уведомления отключены

8 февраля, 12:10

Кети Топурия ждёт третьего ребёнка, но не спешит уходить в декрет

Starhit: Кети Топурия готовится в третий раз стать мамой

Певица Кети Топурия ждёт третьего ребёнка. Соответствующие слухи ходили уже несколько месяцев. По словам источника в окружении артистки, несмотря на положение, она собирается уходить в декрет только перед самыми родами, а сейчас артистка и бизнесмен Лев Деньгов готовятся к пополнению в семье.

Кети Топурия с семьёй. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official

Кети Топурия с семьёй. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official

"Пополнение они с мужем планировали, очень хотели ещё детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой. Беременность протекает довольно легко, Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов", — рассказал собеседник Starhit.

К слову, пара уже воспитывает сына Адама, которому недавно исполнилось три года, а ещё у них есть восьмилетняя Оливия — дочь Кети от предпринимателя Льва Гейхмана. Причём артистка, видимо, действительно пока не собирается бросать концертную деятельность: в конце марта она вместе с группой "А-Студио" выступит на концерте памяти поэта Германа Витке, написавшего для коллектива множество стихов.

Без стакана воды в старости: Какие 7 наших звёзд отказались завести детей и почему
Без стакана воды в старости: Какие 7 наших звёзд отказались завести детей и почему

Ранее стало известно о скором пополнении у Брэда Питта и его возлюбленной, фитнес-тренера Инес де Рамон. По словам источников, у пары всё серьёзно и они решили завести ребёнка.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official

Матвей Константинов
  • Новости
  • кетитопурия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров