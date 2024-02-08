Кети Топурия ждёт третьего ребёнка, но не спешит уходить в декрет

Певица Кети Топурия ждёт третьего ребёнка. Соответствующие слухи ходили уже несколько месяцев. По словам источника в окружении артистки, несмотря на положение, она собирается уходить в декрет только перед самыми родами, а сейчас артистка и бизнесмен Лев Деньгов готовятся к пополнению в семье.

Кети Топурия с семьёй. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official

"Пополнение они с мужем планировали, очень хотели ещё детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой. Беременность протекает довольно легко, Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов", — рассказал собеседник Starhit.

К слову, пара уже воспитывает сына Адама, которому недавно исполнилось три года, а ещё у них есть восьмилетняя Оливия — дочь Кети от предпринимателя Льва Гейхмана. Причём артистка, видимо, действительно пока не собирается бросать концертную деятельность: в конце марта она вместе с группой "А-Студио" выступит на концерте памяти поэта Германа Витке, написавшего для коллектива множество стихов.