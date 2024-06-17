Фигуристы Трусова и Игнатов сыграют свадьбу
Александра Трусова. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Российская фигуристка Александра Трусова выйдет замуж за фигуриста Макара Игнатова. Радостной новостью новоиспечённый жених поделился в своём телеграм-канале.
Александра Трусова выйдет замуж за Макара Игнатова. Фото © Telegram / Макар Игнатов
Макар Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой, за которым следовала фотография с обручальным кольцом.
"Она сказала "да", — гласит подпись к фото.
Александра Трусова выступает в одиночном катании и является призёром Олимпиады в Пекине. На её счету есть серебряная и бронзовая медали чемпионата Европы, а также бронза чемпионата мира.
Её жених, Макар Игнатов, старается не отставать от звёздной невесты. Он является серебряным призёром чемпионата России, двукратным победителем финала Кубка России и этапа международной серии "Челленджер" Nebelhorn Trophy.
Олимпиада в Пекине подарила Трусовой не только воспоминания на всю жизнь и серебряную медаль, но и новые отношения. Тогда фигуристка начала встречаться с Марком Кондратюком, однако пара рассталась спустя непродолжительное время. Затем Life.ru узнал о новом избраннике российской спортсменки, которым стал 23-летний Макар Игнатов. Болельщики заметили, как пара слилась в поцелуе на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, куда Александра приехала поддержать своего возлюбленного.