Фигуристы Трусова и Игнатов сыграют свадьбу

Александра Трусова выступает в одиночном катании и является призёром Олимпиады в Пекине. На её счету есть серебряная и бронзовая медали чемпионата Европы, а также бронза чемпионата мира.

Олимпиада в Пекине подарила Трусовой не только воспоминания на всю жизнь и серебряную медаль, но и новые отношения. Тогда фигуристка начала встречаться с Марком Кондратюком, однако пара рассталась спустя непродолжительное время. Затем Life.ru узнал о новом избраннике российской спортсменки, которым стал 23-летний Макар Игнатов. Болельщики заметили, как пара слилась в поцелуе на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, куда Александра приехала поддержать своего возлюбленного.