Почему в СССР было принято рано жениться, а в XXI веке со свадьбой уже не торопятся

Брак — это не всегда лёгкий путь. В нём могут возникать разногласие, конфликты и трудности, которые требуют усилий и терпения от обоих партнёров. Не все способны научиться строить здоровые отношения, уметь слушать и понимать друг друга, быть готовыми к изменениям и адаптации.

Раньше к браку относились проще: у женатых мужчин было больше перспектив, а замужние девушки имели хорошую репутацию в обществе. Времена изменились, а вместе с тем — и нравы. Сейчас можно встречаться хоть десять лет и это не будет стыдно или неправильно. Люди всё больше начинают ценить личные границы и уже не готовы подстраиваться или жертвовать комфортом. Life.ru рассказал о тенденции ранних браков в СССР и почему в наши дни это уже не так модно.

Почему советские пары спешили быстрее пожениться

В СССР было не было принято долго встречаться — нужно было сразу жениться. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Во времена Советского Союза правила жизни в обществе значительно отличались от современных. То, что считается нормальным сейчас, в СССР было недопустимо, например долгие отношения. Пара могла гулять, проводить вместе время, но вести совместный быт... считалось неприличным. Девушку могли обвинить в непорядочности и разврате.

Влюблённые стремились быстрее пожениться не только из-за общественного мнения: статус молодожёнов давал определённые перспективы. Так, у семей была возможность получить квартиры от предприятий, а если супруги успели обзавестись детьми, то жилплощадь могли выдать ещё и большую. Для мужчин наличие семьи тоже было большим плюсом, в основном на работе. Холостякам меньше доверяли, считалось, что они ненадёжны. В командировки, особенно заграничные, отправляли только женатых. Да и по службе продвигали тоже семьянинов, ведь семейный человек — порядочный человек, именно так раньше считали.

Современная молодёжь стремится пожить для себя

Почему в современном мире всё чаще люди решают не связывать себя узами брака, а жить в свободных отношениях? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В XXI веке уже никто не гонится за квартирой от государства или за общественным признанием. Все предпочитают жить для себя. И это не всегда плохо, ведь, по статистике, ранние браки чаще заканчиваются разводом. Дело в том, что люди спешат и принимают решение, которое переполняет. Когда эмоции успокаиваются, можно понять, что вы связали жизнь с абсолютно незнакомым человеком. Тогда остаётся два варианта: разойтись и не тратить время или всё-таки попытаться узнать партнёра получше (чем, конечно, стоит заняться ещё до свадьбы) и построить семью. Первый вариант куда популярнее.

Статистика разводов показывает, что большинство распадается ранних браков. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Наверное, с браком действительно лучше не спешить и лишний раз не портить жизнь. В этом решении нужно быть уверенным на все сто процентов. Поэтому для начала лучше повстречаться и хорошо узнать свою половинку. Но затягивать тоже не стоит, ведь с возрастом человеку всё труднее впускать людей в свою жизнь. Идеальный период, когда стоит задуматься о свадьбе, — от года до трёх лет с момента начала отношений. К этому времени уже можно разобраться в чувствах, планах и начать думать о совместном будущем. После трёх лет решиться на такой шаг сложнее: молодым людям комфортно так, как они живут, что-то менять не всегда хочется им.