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20 июня, 09:53
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Назван победитель 24-й "Битвы экстрасенсов": Левин, Краснов или Петрова — кто взял руку

Мы долго этого ждали — и наконец финал свершился! Зрители отдали свои голоса и любовь именно этому экстрасенсу. Он или она с кубком в виде руки покинул зал и вышел к фанатам. Проверьте свои способности — вы уже знаете имя победителя "Битвы экстрасенсов" 2024?

На протяжении долгого времени самое мистическое шоу страны держало интригу и не раскрывало ни финалистов, ни уж тем более победителя. Всё время в "Битве экстрасенсов" что-то случалось: то участник добровольно уйдёт, то наблюдатели оставят всех колдунов и медиумов в проекте. Из-за этого финал откладывали снова и снова.

Но вот все, кто преданно следил за развитием событий на "Новой битве экстрасенсов" 2024 года, могут скрестить пальцы и попробовать предсказать будущее: их любимчик выиграл или нет? Попробуйте и вы проявить свои экстрасенсорные способности и назвать имя финалиста, взявшего руку: Лиза Петрова, Артём Краснов или Максим Левин.

Финалисты "Битвы экстрасенсов" 2024: кто победит — Левин, Саков, Петрова или Краснов? Фото © Rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Финалисты "Битвы экстрасенсов" 2024: кто победит — Левин, Саков, Петрова или Краснов? Фото © Rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Если вам хочется сохранить интригу и посмотреть последний выпуск по ТВ, то закрывайте глазки. Потому что сейчас мы назовём вам имя того самого лучшего экстрасенса, медиума или вампира, кто не только блестяще проходил испытания, но и завоевал любовь зрителей. Как думаете, мы говорим про Максима Левина или Александра Сакова?

Максим Левин и Александр Саков — финалисты 24-й "Битвы экстрасенсов" 2024 года. Фото © Rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Максим Левин и Александр Саков — финалисты 24-й "Битвы экстрасенсов" 2024 года. Фото © Rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Или одержала победу православная ясновидящая Лиза Петрова? Она пользовалась популярностью не только у наблюдателей на испытаниях, но и у зрителей. Быть может, стал победителем "Новой битвы экстрасенсов" 2024 года загадочный вампир Артём Краснов? Он допускал крайне мало ошибок за всё время, и публике понравился молодой и саркастичный парень в татуировках.

Кто выиграл "Битву экстрасенсов"? Фото © Rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Кто выиграл "Битву экстрасенсов"? Фото © Rutube / "Новая битва экстрасенсов"

Не смеем вас больше томить и прямо сейчас скажем, кто же стал победителем "Новой битвы экстрасенсов" 24-го сезона. Этот человек таинственный, но прямолинейный. Его методы иногда вызывают сомнения, а некоторые люди на испытании и вовсе пугались методов работы этой личности. Этот экстрасенс редко ошибался, но до последнего пытался докопаться до истины. И пусть не всегда помогал, но совестно доводил начатое до конца.

Артём Краснов стал победителем "Битвы экстрасенсов" 2024. Фото © VK / "Экстра новости"

Артём Краснов стал победителем "Битвы экстрасенсов" 2024. Фото © VK / "Экстра новости"

Если всё это время вы думали про вампира Артёма Краснова, то вы оказались совершенно правы! Именно этот талантливый, молодой, симпатичный парень взял кубок-руку и стал победителем. Поздравляем всех поклонников мага с таким фееричным финалом!

Не боги, а шарлатаны: Кашпировский, Джуна и ещё 5 экстрасенсов, дуривших жителей СССР
Не боги, а шарлатаны: Кашпировский, Джуна и ещё 5 экстрасенсов, дуривших жителей СССР
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VK / "Битва экстрасенсов", "Битва экстрасенсов", "Экстра новости"

Елизавета Терешкова
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