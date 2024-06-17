"Невеста. Экстра любовь" финал: Кому 15 июня Гецати подарил заветное кольцо

В этом году известный телевизионный проект претерпел изменения. Любимого "Холостяка" больше нет: привычное название поменяли на "Невеста. Экстра любовь". Розам тоже сказали нет. Теперь герои задувают свечи и планируют охмурять знаменитых экстрасенсов.

На церемонии выбора Гецати вручает девушкам свечи. Фото © Невеста. Экстра любовь / Rutube

Вместо них главный герой сезона — знаменитый медиум Константин Гецати — дарил избранницам огонь! С чем связаны такие странные изменения и кто похитил сердце загадочного холостяка?

Никудышный экстрасенс или жаждущий славы шоумен?

Константин Гецати — победитель шоу "Битва экстрасенсов". Фото © Битва экстрасенсов / Youtube

Выбор героя в этом году действительно удивил. Константин Гецати давно завоевал любовь телезрителей как талантливый экстрасенс. Но, кажется, слава начала утихать — и пришло время напомнить о себе. Многие поклонники аланского провидца не понимали, как такой серьёзный мужчина ещё и с кавказскими корнями мог согласиться участвовать в подобного рода шоу, ведь всем давно ясно, что любви там не найти. Неужели медиум заранее этого не предвидел?

На протяжении всего сезона Константин говорил, что кольцо в финале будет означать, что он сделает настоящее предложение избраннице, поскольку придерживается своих национальных традиций. Поклонники верили, что уж в этот раз всё получится! Должен же такой сильный экстрасенс знать, где найдёт любовь.

"Холостяк" ушёл, а цирк остался

Константин не стеснялся проявлять чувства к девушкам. Фото © Невеста. Экстра любовь / Rutube

Название и атрибуты, кажется, все изменения на этом закончились. Правила проекта остались прежними. Скорее всего, смена названия обусловлена политической обстановкой. Прежний "Холостяк" был прототипом одноимённого американского телешоу.

Наигранность и разбитые сердца тоже остались на месте. Казалось, что Константин как приличный рассудительный мужчина будет вести себя по отношению к девушкам серьёзно и как минимум сдержанно. Но, увы и ах, ожидания столкнулись с реальностью. Очевидно, как и большинство холостяков до этого, аланский провидец пришёл не за женой. Зато хорошо провёл время в компании красивых девушек и особенно вдоволь наобнимался. Заметим, что излишнюю тактильность со стороны Гецати подмечала не одна участница.

Выбор сделан, участниц больше нет

Участницы проекта Ольга Меганская и Валерия Некрасова в свадебных платьях. Фото © Невеста. Экстра любовь / Rutube

15 июня состоялся долгожданный финал сезона "Невеста. Экстра любовь". Константину предстояло сделать выбор между двумя красавицами: Ольгой Меганской и Валерией Некрасовой. Каждая из девушек очень привлекательная и интересная, неудивительно, что холостяк хотел обеих, но оставить можно было только одну. Кажется, такой вариант Гецати не устраивал, и он решил отправить домой всех. Самое обидное, что телезрителям не дали никаких объяснений, и Константин просто молча ушёл из кадра, не сказав ни слова о своём решении.

Фото © Невеста. Экстра любовь / Rutube

И Ольга, и Валерия до конца были уверены в своей победе, но каждая получила лишь разбитое сердце (если, конечно, их чувства настоящие). Возможно, экстрасенс действительно смог кого-то из них полюбить, но в последний момент испугался брать на себя ответственность, ведь, как он сам говорил, "кольцо — это серьёзно". Пока молодой человек не даёт комментариев по этому поводу.

Кого в итоге выбрал Гецати и чем закончился новый сезон "Холостяка"? Фото © Невеста. Экстра любовь / Rutube

С Ольгой Константин попрощался неоднозначно, и многие подумали, что он всё-таки будет с ней после проекта, когда девушка наконец-то официально разведётся. Но в своих социальных сетях Меганская явно дала понять, что они не вместе и от проекта она получила только приятные новые знакомства и подруг. "Я до сих пор не знаю, как объяснить случившееся на финале", — пожаловалась Ольга.

Жизнь после проекта

Валерия Некрасова позирует в купальнике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lera_leta

Для Валерии Некрасовой "Невеста. Экстра любовь" не первый телепроект. В 2016 году девушка приняла участие в шоу "Голос", тогда жюри не пропустило юную певицу пройти дальше, но в любовном реалити Лера дошла до самого финала. Правда, сложно сказать, рада ли она такому исходу.

Лера Некрасова работает моделью и часто принимает участие в различных съёмках. © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lera_leta

Как известно, проект даёт большую популярность и хороший толчок для развития в медиа. До шоу Валерия работала моделью и даже фотографом и достаточно успешно. Теперь девушка известна — и перед ней открылись новые двери, интересно, в каком амплуа мы увидим её через год.

Ольга Меганская демонстрирует шикарное тело. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / omeganskaya

У Ольги Меганской в прошлом уже была и слава, и поклонники, дива выступала в группе "ВИА Гра". После ухода из коллектива певица пропала с радаров. Возможно, проект "Невеста" был для неё хорошим вариантом вернуть былую популярность.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" — Ольга Меганская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / omeganskaya

Как говорит сама девушка, на телешоу она действительно влюбилась и "это осетинское танго... оставило большое количество мозолей". Несмотря на разбитое сердце, Ольга точно заявила о себе. Возможно, мы скоро увидим хороший взлёт сольного проекта певицы, уж теперь она не должна пропасть!