Тест: Вылететь сразу или получить свечу — как долго вы продержались бы на шоу "Невеста. Экстра любовь"?

Финал популярного шоу уже в эту субботу, из 26 претенденток остались только две. Вы наверняка представляли себя на их месте: жить в роскошном особняке и примерять новые экстравагантные образы каждую неделю. Кто бы с этим не справился? Но шоу "Невеста. Экстра любовь" — это также испытание на стойкость, харизму и умение справляться с конкуренцией. Смогли бы вы справиться с напряжением и найти настоящую любовь на глазах у всей страны? Пройдите этот тест, чтобы узнать, насколько долго вы продержались бы в полюбившемся зрителям реалити.