5 хитов за баснословный ценник: Алекса с "Фабрики звёзд" возобновила выступления на корпоративах
SHOT: Алекса возобновила выступления на корпоративах и готова спеть за 700 тысяч
Алекса. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official
Участница "Фабрики звёзд – 4" певица Алекса, которая занимается продажей фитнес-марафонов, решила вернуться к старым хитам. Она готова спеть пять самых популярных песен за 700 тысяч рублей, сообщает SHOT.
35-летняя блогерша, которая с головой погрузилась в тренерскую деятельность, продолжает радовать фанатов новыми песнями — недавно в свет вышла композиция "Не обижай". 700 тысяч артистка просит всего за 30-минутное выступление, на котором она споёт песни "Где же ты?", "Я живу тобой", "Лунная тропа", "В сердце любовь", "Не обижай". При этом на выполнение условий по райдеру разоряться не придётся — там только гримёрка и вода.
Фитнес-курсы девушка продаёт вместе с мужем — тренером Вячеславом Дайчевым. Базовый тариф с медитациями от Алексы можно урвать за 1290 рублей на три дня, остальные тренинги и чек-листы стоят от 1290 до 9700 рублей.
А ранее телезрители смогли увидеть возвращение другой звезды "Фабрики звёзд" на сцену. На церемонии вручения Премии Муз-ТВ ушедшую из жизни в 2015 году Жанну Фриске оживили с помощью искусственного интеллекта: воссозданная солистка "Блестящих" спела вместе с золотым составом коллектива.