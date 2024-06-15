5 хитов за баснословный ценник: Алекса с "Фабрики звёзд" возобновила выступления на корпоративах

35-летняя блогерша, которая с головой погрузилась в тренерскую деятельность, продолжает радовать фанатов новыми песнями — недавно в свет вышла композиция "Не обижай". 700 тысяч артистка просит всего за 30-минутное выступление, на котором она споёт песни "Где же ты?", "Я живу тобой", "Лунная тропа", "В сердце любовь", "Не обижай". При этом на выполнение условий по райдеру разоряться не придётся — там только гримёрка и вода.