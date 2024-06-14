Назван телеканал, ставший лидером федерального вещания в День России 14 июня, 13:13 Обложка © DC Studio / Freepik

Наибольшее количество отечественных телезрителей 12 июня отдали предпочтение телеканалу "Рен-ТВ". Высоких рейтингов удалось добиться благодаря программам и сериалам собственного производства.

Особенно популярным "Рен-ТВ" стал у телезрителей в возрасте от 25 до 54 лет, доля этой аудитории составила 9,6%. В этой же возрастной категории, но только среди мужчин, канал также уверенно занял первую позицию с долей 13,59%. Лидером просмотра "Рен-ТВ" стал и у зрителей от 10 до 45 лет с долей 9,54%.

Наиболее востребованными в День России в эфире "Рен-ТВ" оказались программа ­­­"С бодрым утром" с долей 14,2%, а также собственные документальные проекты: "СВО: атака дронов" с долей 13,5% и "Зачем НАТО подставляет Украину" с долей 13,3%.

А ранее телеканал "360" сделал онлайн-игру во вселенной Roblox с квестами в Подмосковье. Игрокам предстоит пройти маршрут, усеянный известными достопримечательностями региона. На пути их будут встречать многочисленные квесты и челленджи. Не разочаруются и любители автосимуляторов: в игре представлен большой автопарк с кибертраками и спорткарами.

Авторы Алексей Берковиц