"Шмары" ни при чём: Изгнанный из эфира "Матч ТВ" комментатор объяснил, в чём провинился
Комментатор Иваницкий: Меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича"
Комментатор Владимир Иваницкий. Обложка © МССУОР № 1 / YouTube
Комментатор Владимир Иваницкий, которого ранее отстранили от эфира "Матч ТВ" на время проведения Игр БРИКС, назвал настоящую причину произошедшего. Ранее сообщалось, что руководству телеканала якобы не понравилось его высказывание о женщинах — во время выхода самбиста Кирилла Князькова он назвал его завидным женихом, "представителем русов", которому нужна невеста с хорошей генетикой, а "шмары не нужны". Но, как рассказывает теперь сам Иваницкий, причина была в другом.
"Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю", — заявил комментатор в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что его отстранение пока бессрочное, и вернётся ли Иваницкий в эфир — пока неизвестно.
Кстати, сам самбист-"русич" Князьков признался, что тоже негативно воспринял слова комментатора, но не из-за оскорбления женщин или генетики, а потому, что невеста спортсмену оказалась не нужна, — у него, мол, "есть девушка".
Напомним, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей, выступая за свои страны в 27 видах спорта. Стоит отметить, что в прошлом году сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт Игр стран БРИКС, которые проходили с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане.