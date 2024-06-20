"Шмары" ни при чём: Изгнанный из эфира "Матч ТВ" комментатор объяснил, в чём провинился

Комментатор Владимир Иваницкий, которого ранее отстранили от эфира "Матч ТВ" на время проведения Игр БРИКС, назвал настоящую причину произошедшего. Ранее сообщалось, что руководству телеканала якобы не понравилось его высказывание о женщинах — во время выхода самбиста Кирилла Князькова он назвал его завидным женихом, "представителем русов", которому нужна невеста с хорошей генетикой, а "шмары не нужны". Но, как рассказывает теперь сам Иваницкий, причина была в другом.

"Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за "шмар", а из-за "русича". Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю", — заявил комментатор в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что его отстранение пока бессрочное, и вернётся ли Иваницкий в эфир — пока неизвестно.