Российский лидер Владимир Путин в среду, 12 июня, дал старт V Спортивным играм стран БРИКС. Президент РФ в видеообращении поприветствовал участников международных соревнований.

Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Рад приветствовать участников и гостей Спортивных игр стран БРИКС. Соревнования на две недели объединят более трёх тысяч атлетов из почти ста государств мира. Этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной борьбы", — отметил он.

По словам главы государства, Спортивные игры стран БРИКС — значимая составляющая всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Как подчеркнул Путин, роль объединения в мировых делах стремительно растёт, соответственно, будет повышаться популярность этих состязаний, ведь они свободны от давления. Президент РФ пожелал спортсменам и их наставникам ярких побед, а болельщикам — незабываемых впечатлений.

Отметим, что Игры БРИКС являются регулярным мультиспортивным мероприятием. В этом году впервые в состязаниях участвуют представители стран, которые не входят в объединение. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программе представлены 27 видов спорта. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей.