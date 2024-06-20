Сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС и возглавила зачёт

После седьмого дня Игр БРИКС в Казани российские спортсмены завоевали 156 золотых, 93 серебряные и 63 бронзовые медали. По итогам соревнований сборная России лидирует в общем медальном зачёте.

Вторую и третью строчку зачёта разделили между собой Белоруссия и Китай соответственно. Белорусы завоевали 26 золотых, 49 серебряных и 59 бронзовых медалей, в то время как китайские спортсмены добились результата 17-16-12.