Сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС и возглавила зачёт
За семь дней сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС
После седьмого дня Игр БРИКС в Казани российские спортсмены завоевали 156 золотых, 93 серебряные и 63 бронзовые медали. По итогам соревнований сборная России лидирует в общем медальном зачёте.
Вторую и третью строчку зачёта разделили между собой Белоруссия и Китай соответственно. Белорусы завоевали 26 золотых, 49 серебряных и 59 бронзовых медалей, в то время как китайские спортсмены добились результата 17-16-12.
Напомним, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей, выступая за свои страны в 27 видах спорта. Стоит отметить, что в прошлом году сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт Игр стран БРИКС, которые проходили с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане.
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